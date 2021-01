Il nuovo anno inizia all’insegna degli update per Xiaomi. Il brand infatti ha dato il via al programma di beta test per provare e mettere a punto la nuova versione del proprio sistema operativo. La MIUI passa alla versione 12.5 e sarà basata su Android 11.

Il numero di versione 12.5 non è casuale, infatti Xiaomi ha deciso di realizzare una variante intermedia. La MIUI 12.5 si configura come un miglioramento dell’interfaccia 12 ma non è rivoluzionaria come la 13 che arriverà in seguito.

Infatti Xiaomi si è concentrata principalmente sul miglioramento dell’esperienza utente velocizzando la navigazione e ritoccando le animazione. Il produttore ha anche cercato di ottimizzare la durata della batteria migliorando la gestione dei consumi.

Xiaomi ha dato il via al programma di beta test per Android 11 e MIUI 12.5

Il brand inoltre ha confermato che verranno aggiornati tantissimi device. Al momento il programma risulta aperto per oltre venti dispositivi e sicuramente altri verranno aggiunti in seguito. Purtroppo però, questa prima fase è destinata esclusivamente agli utenti Cinesi.

Tuttavia non disperate, infatti Xiaomi privilegia prima gli utenti in madrepatria ma è solo il primo passo. Infatti nel corso delle prossime settimane il programma beta arriverà anche in Europa e quindi in Italia. Gli smartphone che possono partecipare al programma sono i seguenti:

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth Edition

Mi 9

Mi 9 SE

Mi CC9e

Mi CC9 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro 5G

Redmi K30i 5Gv

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Non resta che attendere maggiori dettagli per la disponibilità dell’update anche da noi.