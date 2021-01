Nel corso di quest’anno, Google potrebbe lanciare un nuovo dispositivo. In particolare si tratta di un device che farà parte della famiglia Nest Hub, quindi caratterizzato dalla presenza di uno Smart Display.

La conferma arriva dagli uffici della FCC che hanno sottoposto il device ai soliti test. Il nuovo smart display di Google è caratterizzato dal numero di modello A4R-GUIK2 ed inoltre è classificato come “Interactive Device”.

Una dicitura simile è stata utilizzata precedentemente da Google per descrivere tutti i device della famiglia Nest. Infatti il Nest Hub è descritto come “Google Interactive” mentre il Nest Hub Max ha la dicitura “Interactive Video Streaming Device”. Stesso discorso anche per il Nest Mini e Audio che sono entrambi device interattivi per lo streaming.

Google sta lavorando su un nuovo Nest Hub

Secondo le specifiche descritte da FCC, il nuovo dispositivo sarà caratterizzato da un completo supporto ai protocolli per le smart home. Infatti, oltre al classico bluetooth e al Wi-Fi sarà supportato anche il protocollo Zigbee.

Ricordiamo che la prima versione dello smart screen targato Google è stato lanciato nel corso del 2018. L’anno successivo invece è stato presentato il Nest Hub Max caratterizzato da un display che passava da 7 pollici a 10 pollici. Considerando queste tempistiche, i tempi sembrano maturi per un restyling della famiglia.

Al momento non è chiaro se il device verrà lanciato come un modello del tutto inedito o se invece rappresenterà la nuova generazione di Nest Hub. Siamo certi che se maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime settimane, non resta che attendere per saperne di più.