Fino ad oggi, abbiamo sempre detto che Netflix è la piattaforma streaming più fornita e seguita in assoluto. Benché questo continui ad essere vero per molti versi, è innegabile che altre piattaforme si stiano facendo largo, migliorando ogni giorno. Una di queste, è proprio Prime Video, la quale sta progressivamente migliorando i propri contenuti. Tra serie TV, film e altri contenuti, la piattaforma di Amazon viene sempre più spesso preferita a quella californiana. The Marvelous Mrs Maisel è solo un esempio dei contenuti di qualità che potrete trovare. Ve ne daremo un assaggio.

The Marvelous Mrs Maisel e le esclusive Prime Video

The Marvelous Mrs Maisel è una serie ambientata nella New York degli anni ’60, in cui Midge Maisel è la perfetta moglie e madre di una tradizionale famiglia ebrea del periodo. Si avvicina alla Stand Up Comedy grazie al marito Joel e scopre di essere un talento naturale. Comincerà quindi, accompagnata dalla sua manager e amica Susie, una progressiva scalata verso il successo. Bellissimi dialoghi, bellissima scenografia e attori perfetti, rendono questa serie più gradevole che mai.

Ma Mrs Maisel non è l’unica cosa interessane di Prime. Ne esistono molte altre ed esattamente come Netflix, ha le sue esclusive e i film di propria produzione. Tra i contenuti recenti sono stati aggiunti film come Il Giardino Segreto, una versione prodotta lo scorso anno, e Antebellum, un film che denuncia il razzismo in maniera decisamente originale. Un piccolo appunto da fare contro Prime Video però, è che non tutti i prodotti hanno una buona cura dei sottotitoli. Esistono film che non ne possiedono affatto, o che non sono disponibili con l’audio originale ma unicamente con il doppiaggio. Inoltre molti film interessanti sono visibili unicamente attraverso acquisto o noleggio, o tramite il pagamento di alcuni canali appositi, a differenza di Netflix.