Esselunga inizia col botto il 2021 con un’offerta imperdibile per gli appassionati di wearable: lo sconto è tutto per la Xiaomi Mi Band 5!.

Fino al prossimo 13 gennaio 2021 potrete acquistare la smartband di Xiaomi ad un prezzo molto interessante, vale a dire 29 euro circa, ma potrete farlo solo nei negozi fisici della catena di supermercati. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Band 5 nei supermercati Esselunga a circa 29 euro

Come ben saprete, la nuova Mi Band 5 di Xiaomi è uno dei prodotti indossabili più popolari sul mercato, tra le migliori smartband al di sotto dei 50 euro. Ha un display AMOLED da 1,1″ inserito in una scocca allungata in senso verticale, con sensore per il monitoraggio del battito cardiaco sul retro e un braccialetto in gomma che si stringe intorno al polso.

Il corpo è impermeabile fino a 5 ATM e l’autonomia arriva fino a 20 giorni. Molto interessante la parte dedicata al fitness, con la possibilità di registrare tutte le attività sportive e riconoscere fino a 11 sport diversi. Se avete bisogno di una smartband a basso costo, questa promozione dedicata a Xiaomi Mi Band 5 è da prendere al volo. Da questo link o cliccando sul pulsante in basso potete leggere la lista completa di tutti i negozi fisici Esselunga dove acquistare a prezzo scontato questo dispositivo.

La catena di Supermercati milanese è abbastanza famosa per proporre, ogni tot, dei dispositivi tecnologici a prezzi davvero molto convenienti. Non vi resta quindi, se interessati, che visitare un negozio Esselunga più vicino a voi e scoprire se hanno o meno terminato le scorte previste.