Xiaomi Mi Band 5 potrebbe presto ottenere un aggiornamento tramite il quale l’azienda cinese si propone di introdurre una nuova funzione particolarmente interessante. Quanto emerso fa riferimento alla possibilità che il colosso decida di rendere la sua smartband in grado di misurare la temperatura corporea dell’utente che la indossa.

Xiaomi Mi Band 5 sarà in grado di misurare la febbre!

La smartband di Xiaomi ha attirato non poca attenzione per le numerose funzioni che è in grado di svolgere. Gli utenti in possesso della Xiaomi Mi Band 5 hanno infatti l’occasione di usufruire di un device particolarmente attento al benessere.

Le funzioni presenti vanno dalla misurazione della frequenza cardiaca al monitoraggio dello stato del sonno, ma non solo. Gli utenti hanno anche la possibilità di sfruttare il dispositivo per effettuare esercizi sportivi di ben 11 discipline differenti. Inoltre, grazie alla smartband del colosso di cinese è possibile ottenere delle informazioni circa il proprio benessere mentale poiché è possibile misurare lo stress e ottenere dei consigli che consentono di allentare la tensione se necessario.

Alle funzioni qui elencate, che sono soltanto alcune tra quelle disponibili, potrebbe presto aggiungersene un’altra particolarmente utile. Facciamo riferimento a quanto recentemente trapelato in rete circa la possibilità di assistere presto all’introduzione di una nuova funzione tramite la quale gli utenti potrebbero avere la possibilità di ottenere informazioni circa la loro temperatura corporea. Xiaomi, dunque, potrebbe rendere la sua Xiaomi Mi Band 5 in grado di misurare la febbre!

In base a quanto emerso sembra che l’azienda abbia intenzione di rendere disponibile l’aggiornamento in questione anche per i modelli precedenti.