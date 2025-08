Netflix: le novità in arrivo ad agosto

Netflix non abbandona mai i suoi utenti. Ed ora, con l’arrivo del mese di agosto la piattaforma si prepara al lancio di nuovi contenuti. Tra film, serie TV e documentari, la programmazione di tale mese promette intrattenimento di qualità per tutti i gusti. Tra le novità più intriganti figura il documentario “Stolen: il furto del secolo”, disponibile dall’8 agosto. Tale lavoro di RAW, in collaborazione con Amblin Documentaries e Wildside, si presenta come un vero e proprio film crime. La pellicola ricostruisce il più grande furto di diamanti mai compiuto, avvenuto nel 2003 ad Anversa. Il film è diretto da Mark Lewis e si basa sul libro “Flawless” di Scott Andrew Selby e Greg Campbell.

Netflix presenta le sue ultime novità per il mese di agosto

“La notte arriva sempre”, in uscita il 15 agosto, racconta la difficile lotta di Lynette per assicurare un futuro alla sua famiglia. In una notte, la donna è costretta a confrontarsi con un passato dai tratti oscuri. Il 27 agosto, invece, Netflix proporrà “Ogni maledetto Fantacalcio”. Una commedia drammatica che segue le indagini di una giudice sarcastica, interpretata da Caterina Guzzanti, sulle misteriose vicende legate alla scomparsa di Gianni, il campione di una lega di Fantacalcio. Il giorno successivo, il 28 agosto, arriverà “Il club dei delitti del giovedì”, tratto dal bestseller di Richard Osman. Qui quattro pensionati, interpretati da star come Helen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley, trascorrono il tempo libero risolvendo vecchi casi di omicidio.

Oltre ai film, Netflix è pronta a sorprendere anche con le nuove serie tv. In particolare, il 6 agosto arriverà sulla piattaforma l’attesissima seconda stagione di “Mercoledì” con nuove sfide e misteri inquietanti. Il 22 agosto debutta “Long Story Short”, una serie animata che narra con ironia e tenerezza la vita e le dinamiche di una famiglia nel corso degli anni. Infine, il 28 agosto torna anche la serie “Uno splendido errore” con la seconda stagione, che segue la giovane Jackie Howard nel suo tentativo di adattarsi a una nuova vita tra emozioni complicate e relazioni contrastanti. Mentre il 29 sarà disponibile su Netflix “Due tombe”. Un thriller che racconta la lotta di una nonna determinata a scoprire la verità sulla scomparsa di due amiche adolescenti.