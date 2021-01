La connettività 5G si sta espandendo pian piano in tutto il mondo e sembra che entro cinque anni la copertura verrà implementata ulteriormente. Secondo i dati forniti da Bankr, infatti, entro il 2025 la copertura mondiale di questa nuova connettività dovrebbe raggiungere più del 50% della popolazione mondiale.

Entro il 2025 la copertura mondiale della connettività 5G verrà ulteriormente implementata

Il 2021 sembra che sarà un anno molto importante per le nuove infrastrutture di rete 5G. Come già accennato, infatti, secondo i nuovi dati riportati da Bankr, la copertura a livello mondiale di questa nuova connettività verrà ulteriormente implementata. La crescita del supporto e della copertura sarà un trend crescente quest’anno. Sembra infatti che entro la fine del 2021 potrà raggiungere il 25% in più della popolazione mondiale rispetto allo scorso anno. Durante il 2020, vi era stato un incremento del 15%.

Ma la crescita non sembra che finirà qui. Entro cinque anni da adesso, sempre secondo i dati forniti, la copertura a livello mondiale della connettività 5G dovrebbe raggiungere livelli altissimi. Si parla infatti di una crescita pari addirittura al 253,8% della popolazione mondiale, per un totale di circa 4 miliardi di persone al mondo.

La nuova rete 5G sarà davvero fondamentale per le tecnologie future. Sarà infatti in grado di raggiungere velocità di download massime pari a 20 gigabit al secondo e permetterà di preparare il passaggio alla futura rete di connessione di sesta generazione. Ad incentivare ancor di più la crescita di questo nuovo standard, secondo il report di Bankr, ci sono la domanda di banda ad alta velocità ultralarga e la presenza di dispositivi in grado di supportare la nuova connettività.