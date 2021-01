Unieuro inizia il nuovo anno con una campagna promozionale che vuole promettere ai consumatori la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza essere minimamente costretti a versare cifre troppo elevate, o non in linea con le aspettative.

Il volantino corrente nasce per essere fruibile sia nei punti vendita sparsi per il territorio, che direttamente sull’e-commerce aziendale. In questo secondo caso il cliente potrà richiedere la spedizione diretta al proprio domicilio, a titolo completamente gratuito, per ogni ordine superiore ai 49 euro di spesa effettiva. Coloro che saranno interessati ad una rateizzazione, potranno comunque affidarsi al solito Tasso Zero, sempre spendendo cifre che vanno oltre una determinata soglia.

Unieuro: le offerte fanno impazzire gli utenti

Le offerte di Unieuro fanno letteralmente impazzire gli utenti, portando con sé alcune delle migliori soluzioni attualmente disponibili in Italia. Il prezzo più interessante per il settore degli smartphone, è rappresentato dai 499 euro richiesti per l’acquisto di Huawei P40, un modello da poco lanciato sul mercato, e caratterizzato da ottime specifiche tecniche, anche se gambizzato dall’assenza dei servizi Google.

Osservando nell’interezza la campagna promozionale, l’occhio cade anche su soluzioni legate ad altre categorie merceologiche, notiamo infatti la presenza di iRobot Roomba 676 a soli 189 euro, ma anche di un ottimo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric 1S, proposto alla cifra finale di 299 euro.

Tutti prezzi e prodotti che acquisiscono una maggiore risolutezza se confrontati con le altre proposte del volantino Unieuro, attualmente disponibile sia online che in negozio, e senza limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente raggiungibili. I dettagli a questo link.