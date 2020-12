Una delle “battaglie” più frequenti nel mondo automobilistico è quella tra auto elettriche e auto a diesel. Sono infatti diversi i punti discordanti tra questi due tipi di alimentazione, e anche i consumatori stessi li mettono in evidenza.

Di fatto, ancora oggi molti hanno la tendenza a scegliere il diesel per diversi motivi. Ciò non toglie che da altrettante persone l’elettrico è il futuro. La domanda da porsi è lecita: cosa è meglio scegliere? Andiamo a scoprire di seguito 5 importanti motivi per cui le auto a gasolio sono ancora la miglior scelta in questo momento.

Diesel contro elettrico: scegliere il gasolio è ancora un’ottima scelta

Come accennato anche prima, le auto elettriche non sono ancora un qualcosa di accessibile a tutti. Ciò principalmente per 5 motivi fondamentali: il primo riguarda i prezzi di listino, i quali sono ancora troppo alti per molte persone. Secondo motivo sono i costi di manutenzione, che anche qui sono fin troppo alti dato che, in caso di guasto, non sarà possibile rivolgerci ad una comune autofficina.

Il terzo e il quarto motivo sono i costi di rifornimento e la difficoltà di fare rifornimento. Di fatto, stiamo parlando di due dettagli chiave: i costi di rifornimento, alle volte, sono ancora troppo esosi per molte persone. Stessa cosa riguarda per la difficoltà nel fare rifornimento, poiché in diverse occasioni potremmo essere costretti a percorrere lunghi tratti di strada prima di trovare una colonnina di ricarica.

Ultimo motivo, ma non per importanza, riguarda l’inquinamento che danno le auto elettriche. Ebbene sì, c’è una componente fondamentale delle suddette che risulta essere davvero molto inquinante: le batterie. Lo smaltimento di una batteria, alla fine del suo ciclo vitale, può risultare davvero estremamente inquinante.