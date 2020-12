Sconti a non finire attendono gli utenti Bennet pronti a completare i propri acquisti, grazie ad una campagna promozionale molto interessante, ognuno di noi avrà la possibilità di risparmiare moltissimo, su ogni ordine effettuato entro il 6 gennaio 2021.

Il volantino Bennet, a differenza di quanto abbiamo appena visto da Coop e Ipercoop, continua sulla strada intrapresa nelle scorse settimane/mesi, restando disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e non sul sito ufficiale. Gli utenti che vorranno acquistare i prodotti ai prezzi indicati, dovranno recarsi personalmente in negozio, affidandosi a soluzioni con garanzia di 2 anni ed in versione no brand.

Bennet: le offerte del volantino

L’attenzione di Bennet, a differenza di quanto effettivamente avremmo sperato, si è riversata quasi interamente sui prodotti appartenenti alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, di conseguenza troveremmo modelli con una spesa massima di 250 euro, e principalmente legati ai brand Huawei e Samsung.

In particolar modo sarà possibile acquistare un Galaxy A21s a 149 euro o un Galaxy A51 a 249 euro, sino ad arrivare allo Huawei Y5p, il prodotto più economico del volantino, disponibile a 89 euro. Quest’ultimo viene commercializzato brandizzato Vodafone, quindi gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dall’operatore telefonico, e sopratutto non presenta i servizi Google, ciò sta a significare che l’utente si dovrà affidare interamente ai cosiddetti Huawei Mobile Services.

