WhatsApp: molti dispositivi dal 2021 perderanno il supporto dell'app

Tutti i progressi compiuti da WhatsApp passano attraverso tantissimi aggiornamenti, i quali non sono altro che tutto ciò che comporta cambiamenti in positivo all’interno della piattaforma.

Secondo quanto riportato l’applicazione colorata di verde è una di quelle che si aggiorna in maniera più costante in assoluto. Gli utenti infatti sono soddisfatti in pieno della grande attività di cambiamento di WhatsApp, applicazione che negli ultimi anni ha apportato diverse migliorie alla sua chat. Per far sì che tutte queste rendono al meglio, WhatsApp a bisogno che a ricevere gli aggiornamenti siano dei dispositivi con delle caratteristiche minime. Proprio a tal proposito ogni anno vengono estromessi dalla lista di supporto a numerosi smartphone, i quali vengono ritenuti obsoleti e quindi in adatti a ricevere determinati aggiornamenti. Durante il prossimo mese di febbraio tanti dispositivi saranno dunque cancellati dal supporto di WhatsApp, proprio come accaduto durante il mese di febbraio del 2020.

WhatsApp, ecco tutti gli smartphone che sono stati estromessi dal supporto durante quest’anno