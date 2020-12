Mercedes Benz ha aggiornato la sua app Mercedes me connect. L’app ora ha una nuova gamma di funzionalitá e servizi connessi. Potete scaricare l’ultima versione dell’app direttamente sul vostro dispositivo Android o Apple tramite Google Play Store e App Store, rispettivamente. L’app é disponibile con i modelli Mercedes-Benz, Mercedes-AMG e Mercedes-Maybach del 2019 e più recenti.

Secondo la casa automobilistica tedesca, la nuovissima app Mercedes me connect è stata riprogettata da zero per offrire un’esperienza utente senza interruzioni. Ha ancora più funzioni di auto connessa per fornire una migliore flessibilità e comodità nella gestione del tuo veicolo Mercedes.

Mercedes Benz: l’app é disponibile per il download

Alcune delle funzioni includono l’avviamento a distanza del motore ed il blocco/sblocco delle porte a distanza. Utilizzando l’app, puoi anche controllare lo stato del veicolo monitorando la pressione dei pneumatici, il livello del carburante, il chilometraggio rimanente e il livello dei liquidi da remoto. Se il veicolo rileva un problema, l’app può avviare una procedura di test diagnostico remoto. Con questa funzione, un tecnico dell’assistenza può recuperare i dati diagnostici per risolvere il problema in remoto.

Se il problema richiede una visita di assistenza, l’app può programmare un viaggio presso il tuo concessionario Mercedes-Benz preferito. L’app ha anche funzioni di navigazione che rendono più facile trovare il tuo veicolo nel parcheggio. Puoi anche preimpostare la tua destinazione sull’app e l’app invierà quella posizione al sistema di navigazione del veicolo.

Mercedes me connect è tra le tante funzionalità di connettività standard nella nuova berlina Classe S. Ogni nuova Classe S è dotata di nuove tecnologie e caratteristiche di sicurezza rivoluzionarie e l’ultimo modello W223 di settima generazione non fa eccezione. È dotato di un quadro strumenti 3D di prima classe e di un display head-up MBUX Augmented Reality.