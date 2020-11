La nota casa automobilistica Mercedes ha da poco annunciato ufficialmente la sua nuova Mercedes-Maybach Classe S, ovvero una vettura che punta tutto sull’eleganza e la qualità. Come definita dalla stessa azienda, infatti, si tratta di un’auto che rappresenta una nuova definizione di lusso. Già il precedente modello dispone di alcuni piccoli tratti estetici distintivi ed eleganti davvero notevoli, ma ora con la seconda generazione tutto è stato implementato e reso ancora più di lusso.

Ufficiale Mercedes-Maybach Classe S, la nuova definizione di lusso

Ci troviamo di fronte alla seconda generazione di questa vettura estremamente di lusso. Rispetto alla precedente generazione, questa volta troviamo un passo di 18 cm più lungo e questo non fa che rendere lo spazio presente all’interno ancora più ampio. Come già detto più volte, si tratta di un auto di lusso e per questo è stata ideata e progettata per gli spostamenti con un autista.

Questa idea è ovviamente ripresa all’interno del veicolo. Come funzioni innovative, non manca la presenza di sistemi adibiti all’assistenza alla guida (come ad esempio il sistema di guida autonoma livello 3) e non mancano i fari intelligenti con tecnologia Full LED di ultima generazione. Troviamo inoltre il sistema dell’assistente virtuale di Mercedes, ovvero MBUX, con il quale è possibile regolare alcuni parametri e svolgere alcune funzioni, come ad esempio allacciare le cinture di sicurezza in maniera automatica.

La nuova Mercedes-Maybach Classe S avrà un costo ovviamente elevato che, secondo quanto è emerso, non dovrebbe superare i 160 mila euro. Il suo effettivo arrivo sul mercato, tuttavia, non sarà imminente, dato che con molta probabilità bisognerà attendere circa la metà del 2021.