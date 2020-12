Tutti gli sforzi di Samsung certamente sono orientati al lancio delle nuova famiglia Galaxy S21, ma questo non significa che il produttore non sta pensando anche ad altri modelli. Infatti, in queste ore sono emersi alcuni dettagli su Galaxy A72 4G, un device molto vicino al lancio ufficiale.

Il device ha come numero di modello la sigla SM-A725F ed è stato avvistato sulla piattaforma Geekbench. Grazie a questo passaggi, possiamo scoprire alcuni dettagli sul device e sulla sua scheda tecnica.

Il nuovo dispositivo di Samsung è caratterizzato da un Qualcomm Snapdragon 720G e, almeno per la fase iniziale, il debutto è previsto in India. Secondo i primi dettagli si tratta della versione 4G del Galaxy A72 che invece è stato pensato per supportare le reti 5G.

Galaxy A72 4G è un nuovo smartphone realizzato da Samsung

Samsung Galaxy A72 (4G variant) spotted on Geekbench.

◾Qualcomm Snapdragon 720G SoC

◾8GB Ram

◾Android 11https://t.co/lgN8EbAiEU pic.twitter.com/CO7edQfmbr — the_tech_guy (@_the_tech_guy) December 24, 2020

Una scelta del genere non è inusuale per Samsung che spesso presenta due varianti dei propri smartphone. In questo modo lascia libertà agli utenti di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze senza dover per forza acquistare un device 5G. Inoltre, permette di selezionare i mercati in cui presentare il device preferendo l’uno o l’altro smartphone a seconda delle esigenze.

Come si può leggere nel Tweet dell’utente “the_tech_guy“, il Galaxy A72 4G è caratterizzato da un SoC Qualcomm Snapdragon 720G e da 8GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software, ci aspettiamo la One UI 3.0 basata su Android 11.

Possiamo ipotizzare che le varianti 4G e 5G di Galaxy A72 saranno identiche. Per questo il display sarà un AMOLED da 6.7 pollici e un notch tondo al centro. Il comparto fotografico sarà basato su quattro ottiche con un sensore principale da 64MP, un sensore ultrawide da 12MP e due ottiche da 5MP.