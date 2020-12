Proprio in queste ore OPPO ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo device. Si tratta di Reno5 Pro Plus, un device che punta alla fascia alta del mercato anche grazie ad un comparto fotografico di assoluto livello.

OPPO Reno5 Pro Plus 5G sarà caratterizzato da una quadrupla fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà il Sony IMX766 da 50 megapixel. Secondo i dati forniti da Sony, quest’ottica è in grado di catturare il 63,8% di luce in più rispetto al sensore IMX586. A supporto troveranno spazio anche un sensore ultra-wide da 16 megapixel, un teleobiettivo da 13 megapixel con zoom ibrido da 5x e un sensore macro da 2 megapixel.

Il device inoltre vanta un display curvo da 6.5 pollici dotato di una risoluzione FullHD+. Il pannello è in grado di raggiungere un refresh rate a 90Hz. Il SoC scelto per il dispositivo è il Qualcomm Snapdragon 865 a cui si affiancano fino a 12GB di memoria RAM e fino a 256GB di storage interno.

OPPO Reno5 Pro Plus 5G punta su una fotocamera estremamente performante

Inoltre, è presente un sistema di raffreddamento al liquido che permette una migliore gestione delle temperature. La batteria è da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W. OPPO Reno5 Pro Plus 5G

Il prezzo di lancio di Reno5 Pro Plus 5G è di circa 612 dollari per la variante 8/128GB. La versione del device OPPO caratterizzata da 12/256GB invece costa circa 690 dollari. Il lancio ufficiale è fissato per il 29 dicembre in due colorazioni: bianco e nero.

Sarà disponibile anche una edizione speciale che sarà acquistabile in anteprima dal 18 gennaio 2020 al prezzo di 690 dollari. Al momento non si hanno conferme per la disponibilità in Europa.