CoopVoce: nuova promo da 50 giga con 30 euro in regalo subito

Non bisogna mai dare per finite quelle aziende che continuano a navigare sotto traccia. Una di queste è stata CoopVoce, azienda che pur rendendo sempre disponibili le sue offerte con pubblicità e iniziative degno di nota, sembrava ormai destinata al baratro.

Il noto gestore virtuale a totalmente risollevato le sue sorti grazie ad una nuova strategia. Questa, contrapponendosi a quella passata, prevede il lancio di nuove offerte periodiche con tantissimi contenuti disponibili. Proprio questo risultava essere il tallone d’Achille di CoopVoce, ovvero la presenza di contenuti in grande quantità. Attualmente sul sito ufficiale è disponibile una delle migliori proposte di sempre, ovvero l’ultima ChiamaTutti.

La TOP 50 offre infatti a tutti coloro che lo sottoscrivono l’opportunità di pagare solo 9,50€ al mese per avere davvero qualsiasi contenuto. Sono disponibili minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G. Inoltre verranno offerti in regalo 30€ gratis come credito residuo extra.

CoopVoce: a breve ci sarà un nuovo cambio infrastrutturale per aumentare il livello della ricezione

Per rendere tutto sempre più interessante il gestore sta avviando anche un processo di rinnovamento infrastrutturale. In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.