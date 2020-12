Il debutto del nuovo Samsung Galaxy S21 sembra veramente vicino. Infatti, dall’Asia arrivano maggiori informazioni sul device e sulle intenzioni del produttore per la commercializzazione. Il brand Coreano ha avviato una campagna promozionale per la famiglia di smartphone in Indonesia.

Come si può leggere nel Tweet ufficiale di Samsung Indonesia, gli utenti possono già registrarsi per avere la possibilità di conoscere e scoprire in anteprima i Galaxy S21. Il concorso permette agli utenti di essere sorteggiati per ricevere in omaggio uno dei device della famiglia.

La nuova serie di Gaalxy S21 è indicata da Samsung come “i prossimi Galaxy” e per il brand sono qualcosa di veramente epico. Inoltre, nella pagina di supporto i device vengono indicati come “in grado di cambiare il modo in cui si raccontano le storie“. Questa frase fa intendere che il comparto fotografico e le feature avanzate permetteranno di effettuare foto e video di qualità professionale.

Samsung ha intenzione di regalare i nuovi Galaxy S21

Something EPIC is on its way.



Be the first to know by registering on https://t.co/cMDEOIEsna & get a shot to win #TheNextGalaxy ! — Samsung Indonesia (@samsungID) December 15, 2020

Al momento non sono chiare le tempistiche per questo nuovo concorso di Samsung. La presentazione dei Galaxy S21 è prevista per il 14 gennaio ma al momento il produttore non ha confermato la data.

Per dare tempo agli utenti che vinceranno il concorso di provare in anteprima il device, il sorteggio dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Inoltre si dovrebbe aprire a breve anche la campagna riservata ai preordini, ma al momento non c’è nessuna certezza in merito. Samsung inoltre non confermato ancora nessun mercato oltre l’Indonesia in cui è attivo questo concorso, quindi si resta in attesa di ulteriori informazioni.

È molto probabile che il rumor riguardante il lancio della nuova famiglia Xiaomi Mi 11 potrebbe aver anticipato i tempi. Infatti il device cinese sarebbe dovuto arrivare il prossimo anno, ma il brand ha deciso di presentare il device a dicembre per essere il primo a vantare uno smartphone di nuova generazione.