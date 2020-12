La prossima generazione di device Samsung è più vicina di quanto possiate pensare. Il produttore coreano infatti è in procinto di lanciare la famiglia Galaxy S21 già nel corso di quest’anno.

Un primo indizio riguardante queste decisione era emerso ieri. La pagina ufficiale di Samsung Indonesia infatti ha pubblicato un Tweet molto interessante. Gli utenti del paese asiatico infatti possono registrarsi per provare a vincere un Galaxy S21.

Il concorso inoltre permette al fortunato vincitore di provare lo smartphone in assoluta anteprima rispetto alla data di lancio. Questo significa che il Galaxy S21 in palio dovrebbe arrivare prima della presentazione ufficiale, la quale non è stata ancora fissata da Samsung.

Oggi invece è emersa una nuova indiscrezione che conferma la volontà di Samsung di giocare d’anticipo. A partire dal 18 dicembre sarà possibile preordinare il Galaxy S21 in Cina. La conferma arriva dal solito Ice Universe che ha pubblicato su Twitter la notizia.

Il Samsung Galaxy S21 è sempre più vicino al lancio

Samsung China will open the Galaxy S21 tomorrow to make an appointment in advance.👏 — Ice universe (@UniverseIce) December 17, 2020

Al momento Samsung non ha comunicato ufficialmente quando la famiglia Galaxy S21 verrà presentata ufficialmente. Tuttavia, considerando queste informazioni non dovrebbe mancare molto.

Le prime indiscrezioni indicavano che Samsung avrebbe lanciato i device nelle prime settimane del 2021. In particolare la data più plausibile era il 14 gennaio. Tuttavia sembra che i piani dell’azienda siano cambiati e ora c’è la volontà di anticipare la presentazione di Galaxy S21.

I motivi non sono chiari, ma possiamo ipotizzare che l’annuncio di Xiaomi per il lancio della famiglia Mi 11 abbia inciso sulla decisione. Il brand cinese infatti vuole giocare d’anticipo e battere tutti i competitor presentando già quest’anno il device del 2021.