I pannelli solari sono degli strumenti molto utili e che vengono utilizzati solitamente per produrre ad esempio energia elettrica. Ora, però, una azienda americana nota come Zero Mass Water ha ideato una nuova tipologia di questi device in grado di produrre addirittura dell’acqua potabile.

Ecco i pannelli solari in grado di produrre acqua potabile

L’azienda americana Zero Mass Water ha ideato una vera novità nel settore tecnologico. Come già accennato, infatti, sono stati ideati dei nuovi idro-pannelli solari in grado di produrre dell’acqua potabile, ovvero i così denominati Source. Ma come è possibile tutto ciò? Nello specifico, questi pannelli, tramite l’energia prodotta, fanno evaporare l’acqua presente e la purificano da eventuali sostanze nocive. Dopo questo processo, dai pannelli solari viene prodotta praticamente dell’acqua distillata. Quest’ultima, in particolare, viene successivamente sottoposta ad alcune procedure che la rendono potabile.

Si tratta di un progetto senz’altro utile e davvero interessante. Con questi dispositivi si può infatti ricavare sia energia pulita che acqua e così facendo si potrebbero risolvere i numerosi problemi che da sempre ricorrono nei paesi meno sviluppati e più bisognosi. Zero Mass Water ha già ottenuto ottimi risultati e ha già distribuito e installato i pannelli solari Source in ben 45 paesi ma non solo. Per il futuro, infatti, ci saranno numerose iniziative volte a beneficiare il consumatore.

I problemi idrici stanno molto a cuore all’azienda, soprattutto in questo periodo di diffusione del Coronavirus. Cody Friesen, ovvero il CEO di Zero Mass Water, ha infatti dichiarato: “Anche nel mezzo di una pandemia globale, le carenze idriche esacerbate dai cambiamenti climatici continuano a rappresentare una grave minaccia e dobbiamo continuare a creare soluzioni sostenibili. Con questo nuovo round di finanziamenti, siamo in una posizione forte per realizzare la nostra visione di garantire che ogni persona sul pianeta abbia acqua potabile e sicura”.