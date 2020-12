FIFA 21: i TRUCCHI e le istruzioni per gli amanti della vincita facile

L’ultimo capitolo del gioco è arrivato ormai da mesi, pertanto stanno iniziando a palesarsi i primi trucchi utili a tutti coloro che amano le agevolazioni. Il simulatore di calcio di Electronic Arts, Fifa 21, come vi abbiamo già accennato, è disponibile per acquisto e download già dal 9 di ottobre. Preordinando il titolo però, gli utenti hanno potuto usufruire di un rilascio anticipato. Se anche voi non avete atteso il suo arrivo e siete dei fan sfegatati del gioco, ecco una guida veloce per imparare a giocare al meglio all’ultimo titolo di Electronic Arts.

Fifa 21: i segreti del gioco, dai tasti base alle strategie di squadra

Come in ogni capitolo del franchise EA Sport i comandi possono suddividersi in offensivi o difensivi a seconda del possesso della palla.

I comandi base offensivi: In un contesto offensivo tasti come X e quadrato danno modo di servire il proprio compagno con un passaggio o un cross; il triangolo invece si usa per il passaggio filtrante, il quale permette di dare la palla sulla corsa ad un giocatore che sta facendo un movimento. Il O permette invece di calciare in porta grazie ai grilletti che danno la possibilità di modificare il tipo di tiro, di potenza, di precisione o pallonetto.

I comandi base difensivi: Per quanto riguarda la difesa invece il tasto X permette di andare in pressing sul portatore di palla avversario; quadrato e O invece servono rispettivamente per scivolata e contrasto. Il triangolo invece contribuisce all’uscita del portiere.