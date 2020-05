I gamer di tutto il mondo saranno sicuramente estasiati nell’apprendere questa notizia. Electronic Arts ha infatti annunciato che il suo servizio di Smart delivery dei giochi sarà attivo sia su PS5 che su Xbox Series X. Per cui i possessori delle console next-gen potranno avere upgrade gratuiti dei giochi EA acquistati sulle piattaforme attuali.

La tecnologia Smart Delivery è stata sperimentata già su Xbox Series X, ma pare che EA la voglia estendere anche su PlayStation 5. Ma che cos’è in pratica questa Smart Delivery menzionata da EA?

Electronic Arts aggiornerà gratis i suoi giochi su PS5 e Xbox Series X

Questa tecnologia vi permette di comprare un gioco e sapere che in un modo o nell’altro lo potete sfruttare su qualsiasi console. Come dichiarato dalla stessa Electronic Arts, tutti i loro titoli tripla A più famosi saranno interessati da questa opportunità.

Ad ogni modo, EA ha annunciato che questa tecnologia sarà disponibile per i produttori e distributori di videogame, così che anche loro possano permettere ai gamer di sfruttare i migliori titoli appena usciti anche su PS5 e Xbox Series X. Per il momento EA ha annunciato l’adozione dello Smart Delivery su Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed: Valhalla, ma anche Halo godrà del servizio. Intanto Ubisoft e CD Projekt RED sono al lavoro sullo stesso task.

Uno scenario che va controcorrente rispetto al passato, in cui la portabilità multipiattaforma dei videogame era ovviamente consentita ma non c’era un vero e proprio restyling come proposto da Electronic Arts. L’approccio visto su PS4 e Xbox One verrà quindi cambiato in favore di soluzioni più semplici e immediate, così da consentire agli utenti di fruire delle esperienze di gioco migliori sulla piattaforma del momento senza costi aggiuntivi.