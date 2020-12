Amazon Echo Dot 4: l’altoparlante intelligente migliora in resa e forma

Amazon ha ufficializzato ormai qualche mese fa la sua nuova famiglia Echo, la quale racchiude anche in questo caso dispositivi di altissimo livello. A saltare all’occhio è quello più acquistato, paradossalmente il più piccolo, ovvero Echo Dot 4.

Sono stati diversi i cambiamenti, i quali hanno migliorato nettamente un apparato già definito impeccabile dalle migliaia di recensioni effettuate. Di certo è stato fatto un grandissimo passo in avanti anche nell’esperienza di tutti giorni, soprattutto per gli utenti già esigenti.

Amazon Echo Dot 4: cambio estetico ma anche sotto al cofano

Per il resto l’impatto estetico cresce notevolmente grazie sicuramente ad un design ancor più ricercato. Aumenta infatti la superficie rivestita in tessuto che può piacere o non piacere, ma che sicuramente conferisce un senso di ricercatezza estetica e di qualità maggiore. Cresce al suo interno la dimensione dello speaker di ben 41 mm ed effettivamente dal punto di vista audio e da qualità si sente che è stata aumentata, pur parlando sempre di un dispositivo entry Level. Esattamemte come la versione precedente, la terza generazione tanto per intenderci, anche Echo Dot 4 esiste in due versioni: con e senza l’orologio integrato, che se presente si mostrerà con alcuni LED bianchi.

I nuovi dispositivi ecco dot aumentano nella qualità, nelle loro caratteristiche hardware e migliora quella che è l’esperienza utente ma tutto questo a che prezzo? Sempre lo stesso, il quale in questo caso arriva anche a 29,99 euro in offerta su Amazon