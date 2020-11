Negli ultimi mesi Amazon ha rinnovato interamente la propria lineup di assistenti vocali, lanciando i nuovissimi Amazon Echo 4a generazione (2020) con un design “a palla” e tantissima qualità al suo interno.

Esteticamente incrociamo un prodotto realizzato interamente in acciaio, alluminio e tessuto (riciclato, ci teniamo a precisarlo), le dimensioni non sono particolarmente elevate e, dobbiamo ammetterlo, può anche essere considerato come un bellissimo oggetto di design da posizionare all’interno della propria abitazione. La forma è sferica, sulla base troviamo un led multicolore ad anello (i cui colori variano in relazione alla “funzione attivata”), e naturalmente una base gommata per impedire che l’Amazon Echo 4a possa scivolare o rovinare il piano d’appoggio.

Superiormente, invece, troviamo 4 tasti fisici, i cui scopi sono i consueti, ovvero volume +/- e microfoni attivazione/disattivazione (nel momento in cui li avrete disattivati, il pulsante si illuminerà di rosso per ricordarvelo).

Specifiche tecniche

L’Amazon Echo 4a generazione è naturalmente uno speaker, con Amazon Alexa inclusa, per la casa, non integra batteria, quindi dovrà necessariamente essere utilizzato collegato ad una presa a muro, e presenta alcune differenze in termini di potenza e driver integrati al suo interno.

Nello specifico parliamo di due tweeter da 0,8 pollici e di un woofer da 3 pollici, tutti posizionati in un terminale del diametro non superiore ai 14 centimetri. La qualità complessiva è ottima, il sistema riesce a garantire una sorta di resa surround, un effetto che ricorda in parte i 5.1 canali stereo, concentrando il tutto in uno dispositivo così piccolo e relativamente poco costoso.

Non mancano altre piccole chicche, prima di tutto presenta il jack da 3,5 millimetri, sia in ingresso che in uscita, ciò sta a significare che potrete renderlo uno speaker vero e proprio, collegando un prodotto che trasmetta la musica al suo interno. Senza dimenticare la presenza di un sensore di temperatura, e la funzione di hub Zigbee. Quest’ultima è fondamentale per collegare dispositivi smart, come ad esempio le lampadine, senza necessariamente essere costretti ad acquistare o collegare un hub dedicato (meno spazio occupato e pochi fili che girano per casa).

Amazon Echo 4a generazione (2020): conclusioni

In conclusione questo Amazon Echo 4a generazione (2020) è fenomenale, presenta un prezzo di soli 99,99 euro su Amazon, e fornisce all’utente prestazioni decisamente superiori alle aspettative. Il suono riprodotto è ottimo, i bassi sono decisamente corposi, forse fatica leggermente sulle frequenze più alte, ma nel complesso è soddisfacente. Interessante la scelta di integrare l’hub Zigbee, e soprattutto il jack da 3,5 millimetri per renderlo un vero e proprio altoparlante. Un prodotto da acquistare subito se volete trasformare la vostra casa avvicinandovi alla domotica, come nel caso del recente Amazon Echo Auto, destinato ovviamente alle autovetture.