Le lampadine smart sono sul mercato da qualche anno, ma fino a non molti giorni fa, faticavano ad inserirsi in modo così capillare nelle case degli italiani – e non solo. Fino a non molti giorni fa, esatto, perché è bastato un post di Chiara Ferragni per rendere le lampadine smart il prodotto must-have del Natale.

Albero di Natale come quello della Ferragni? Sì, ma low cost

Chi segue Chiara Ferragni sui social, avrà sicuramente presente il suo albero di Natale tutto tech, le cui lucine possono essere regolate comodamente dallo smartphone. Le luci utilizzate da Chiara Ferragni sono quelle della Twinkly, un set di duecentocinquanta luci multicolore che possono essere gestite dall’apposita applicazione disponibile sia per iOS che per Android. E’ possibile, per esempio, creare effetti e forme utilizzando sedici milioni di colori, attivare un timer e accendere/spegnere le stringhe. Le luci smart della Twinkly, però, potrebbero non essere alla portata di tutti. Queste, infatti, sono in vendita a 139,90 euro su Amazon.

Fortunatamente, per chi desidera ricreare un albero di Natale in stile Chiara Ferragni, esistono soluzioni molto più economiche ed accessibili. Ve le elenchiamo di seguito: