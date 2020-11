La pandemia e le nuove restrizioni ci costringono a trascorrere molto più tempo a casa e a trovare cose da fare per non annoiarsi. Per quelle serate film quarantine edition, con copertina, pizza e una CocaCola, Signify ha pensato alla chicca giusta: la Philips Hue Play gradient lightstrip, la prima striscia con LED indirizzabili individualmente da fissare sul retro di un televisore da 55 pollici e dimensioni inferiori.

La striscia crea un’atmosfera più intima e sicuramente più immersiva, riproducendo alla perfezione i colori del contenuto mostrato sullo schermo del TV.

Philips Hue Play gradient lightstrip, per una perfetta serata film a casa

Philips Hue Play gradient lightstrip offre una proiezione della luce di 45 gradi ed una serie di LED indirizzabili individualmente che possono produrre luce bianca e 16 milioni di colori. I colori si miscelano in modo uniforme lungo la striscia LED e vengono proiettati sulle pareti per riprodurre i colori del contenuto sullo schermo, come film, musica o videogiochi.

E’ possibile personalizzare il modo in cui le luci reagiscono al contenuto sullo schermo della TV attraverso l’app Hue Sync: è possibile, per esempio, controllare la velocità e l’intensità degli effetti luminosi, regolare la luminosità della stanza e altro.

La confezione di Philips Hue Play gradient lightstrip comprende l’alimentatore e gli accessori per il montaggio alla TV, tutto ciò di cui si ha bisogno per una facile installazione.

Philips Hue Play gradient lightstrip è disponibile in Italia a partire da questo mese in tre diverse dimensioni:

• 55 pollici (per TV di dimensioni da 55 a 60 pollici) – € 179,90

• 65 pollici (per TV di dimensioni da 65 a 70 pollici) – € 199,90

• 75 pollici (per TV di dimensioni da 75 a 85 pollici) – € 229,90