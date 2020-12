Carrefour si prende la scena della rivendita di elettronica, proponendo al pubblico italiano un volantino che vuole sicuramente dire la sua, con prezzi sempre più bassi e sconti alla portata della maggior parte degli utenti. Il risparmio è garantito, anche se bisogna prestare attenzione ad alcune importanti limitazioni.

La campagna promozionale è attiva fino al 13 dicembre 2020, solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita. Ciò sta a significare che per approfittare degli stessi identici prezzi, sarà necessario recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti. Nell’eventualità in cui non si volesse pagare tutto subito, ricordiamo comunque essere anche presente la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Carrefour: come fare per risparmiare

Per risparmiare con Carrefour gli utenti possono scegliere varie strade, la più comoda e semplice fra tutte, prevede il meccanismo definito Spendi e Riprendi. In questo caso, infatti, il cliente si ritrova ad avere diritto a ricevere un buono sconto del valore prestabilito, da spendere poi per un successivo acquisto sempre nello stesso negozio (non necessariamente legato alla tecnologia).

Le limitazioni imposte sono sostanzialmente un paio: lo sconto non potrà essere applicato sullo stesso scontrino, e sopratutto porterà l’utente a dover scegliere solo uno dei dispositivi contrassegnati, non appartenenti all’insieme delle categorie merceologiche effettivamente disponibili da Carrefour.

Per godere comunque di ogni singolo sconto disponibile nel volantino, il consiglio è di aprire il prima possibile le pagine inserite nell’articolo, in questo modo potrete comprendere e conoscere da vicino l’entità delle riduzioni.