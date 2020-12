Negli ultimi anni sono fortemente aumentate le persone che vivono con il terrore che la Terra possa scomparire da un momento all’altro. Nonostante ognuno sia libero di pensare ciò che vuole, spesso credere ad alcune notizie pubblicate online da fonti fittizie non fa affatto bene. Alcune di queste news, di fatto, non sono altro che delle totali bufale, architettate a tavolino per spaventare le persone e diffondere disinformazione.

Ma allora la fine del mondo arriverà presto? Sicuramente arriverà prima o poi, ma non è questo il momento.

Asteroidi e Fine del Mondo: ecco le principali teorie apparse sul web

Sono molteplici, ad oggi, le profezie che raccontano come e quando il nostro pianeta smetterà di esistere. Scegliere fra queste non è affatto facile poiché il repertorio è estremamente vasto.

Dalle profezie dei Maya e di Ezechiele, fino al pericolo, un po’ più reale, degli Asteroidi, ormai sul web è possibile reperire un’ampia gamma di complotti e teorie in merito alla fine della Terra. Ciononostante, però, spesso vengono pubblicate delle notizie completamente false il cui obiettivo è minare quel poco di realtà che ci accompagna. Un esempio? Fino a poco tempo fa milioni di persone hanno riposto le proprie speranze nella collisione con un ipotetico asteroide d’oro.

Cerchiamo quindi di chiarire la situazione. Per quanto riguarda le profezie, online ne vengono pubblicate a bizzeffe ma, come sempre, ognuna di questa si rivela priva di fondamento. Per quanto riguarda gli Asteroidi, invece, esistono realmente dei corpi celesti che sfioreranno la terra ma, anche in questo caso, si tratta di milioni di km di distanza.