TIM lancia la sua sfida di Natale a tutti gli altri operatori. La compagnia italiana vuole incrementare il suo attuale numero di clienti da qui alle prossime settimane, puntando sempre sulle ricaricabili low cost che coniugano soglie di consumo molto ampie e prezzi da ribasso. La sfida di TIM è particolarmente proiettata contro Iliad, ad oggi il punto di riferimento per le iniziative economiche nel campo della telefonia mobile.

TIM, la sfida di Natale ad Iliad con queste due tariffe low cost

Per la stagione natalizia, gli utenti che desiderano attivare un piano con TIM potranno beneficiare non di una ma di due ricaricabili. La prima promozione si chiama Supreme New.

I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti di consumo verso numeri fissi e mobili con 50 Giga per la connessione di rete in 4G. Il costo finale della ricaricabile è di 5,99 euro. Questo prezzo però sarà esclusivo per tutti gli abbonati che effettuano una richiesta di portabilità da Iliad o da altri gestori virtuali.