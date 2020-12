Il prossimo top di gamma di Xiaomi sarà il Mi 11 che arriverà nelle prime settimane del 2021. Il produttore inoltre punterà ad un primato particolare, almeno in madrepatria. Il device molto probabilmente sarà il primo a montare il potentissimo SoC Snapdragon 888 appena presentato da Qualcomm.

Ma escludendo questi dettagli, Xiaomi Mi 11 è ancora avvolto dal mistero. Per questo motivo dobbiamo ancora affidarci alle indiscrezioni per provare a scoprire un po questo smartphone.

In particolare, una delle caratteristiche più attese è il design del nuovo top di gamma. L’utente Twitter Ben Geskin ha realizzato un render basato sui leak trapelati in queste settimane. Grazie al suo lavoro è possibile ammirare il possibile design di Xiaomi Mi 11.

Here's what the Xiaomi #Mi11 might look like 👀



What do you think?



(concept based on leaks) pic.twitter.com/PhpECb7R6F