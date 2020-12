Ci sono voluti circa otto anni di sviluppo, ma alla fine Cyberpunk 2077 è pronto al debutto ufficiale. Dopo tanta attesa, i giocatori non vedono l’ora di mettere le mani sulla nuova fatica di CD Projekt RED.

La data ufficiale prevista per il lancio è il 10 dicembre quindi mancano meno di una settimana. La software house è scesa più nel dettaglio e ha fornito l’ora esatta in cui sarà possibile iniziare a giocare.

Per quanto riguarda l’Italia, Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire da mezzanotte del 10 dicembre su console. Gli utenti PC e Stadia invece dovranno aspettare l’una di notte per avviare la prima partita.

I ragazzi di CD Projekt RED inoltre vogliono venire incontro alle esigenze dei propri utenti. Infatti, daranno la possibilità di scaricare in anteprima il gioco così da averlo pronto ed installato allo scattare del 10 dicembre.

Cyberpunk 2077 si prepara a debuttare su tutte le console su PC

La fase di download sarà attiva dalle ore 12 del 7 dicembre per gli utenti GoG mentre su Steam ed Epic Game Store partirà dalle ore 17 dello stesso giorno. Gli utenti Microsoft possono già scaricare Cyberpunk 2077 su Xbox Series X, Series S e Xbox One. Per quanto riguarda PlayStation 5 e PlayStation 4 invece, i giocatori dovranno attendere l’8 dicembre per dare il via al download.

Ricordiamo che per poter scaricare tutti i file di installazione, almeno su console Sony serviranno circa 70GB di spazio disponibile. Possiamo ipotizzare che queste dimensioni saranno necessarie anche su console Microsoft e su PC mentre su Stadia non sarà necessario scaricarne nessun file. Gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno confermato che ci sarà una patch al day one ma non è stato comunicato il peso ufficiale.

La mappa globale con gli orari di rilascio di Cyberpunk 2077 è disponibile sulla pagina di supporto dedicata.