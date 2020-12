Comet supera abbondantemente le offerte di Unieuro con il lancio di un volantino che appare essere decisamente speciale, poiché in grado di condensare al proprio interno i migliori prodotti in circolazione, a prezzi effettivamente più bassi di quanto siamo abituati a vedere.

Il risparmio è alla portata di ogni consumatore, a patto che comunque questi sia disposto a completare l’acquisto sul sito ufficiale di Comet, in quanto il volantino discusso nell’articolo non risulta essere disponibile nei punti vendita. Come abbiamo visto in occasione del Black Friday, anche in questo caso le spedizioni presso il domicilio sono completamente gratuite per ogni ordine superiore ai 49 ero, in caso contrario è richiesto il versamento di un piccolo contributo.

Comet: tutti i nuovi sconti

Da Comet gli utenti possono effettivamente trovare tantissimi prodotti in promozione, a partire dall’ottimo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, un modello estremamente economico, ma dalla qualità complessivamente elevata, oggi acquistabile con un esborso finale di 1299 euro. Il prezzo è ancora alto, tuttavia viene considerato uno dei migliori in assoluto, e la richiesta finale purtroppo viene di conseguenza.

In alternativa, sempre restando tra gli smartphone “irraggiungibili”, ecco arrivare il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, un altro top di gamma assoluto, originariamente proposto a ben 1329 euro, oggi può essere acquistato con il pagamento di “soli” 1099 euro.

Il volantino Comet prosegue direttamente sul sito ufficiale, dove vi attendono sconti speciali e tantissimi prezzi bassi tra cui scegliere.