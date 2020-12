Spesso, quando acquistiamo un nuovo smartphone, ci dimentichiamo completamente quello “vecchio“. È un passaggio che risulta anche normale per certi versi, ma non sappiamo che questi possono diventare davvero molto utili. Infatti, possono rappresentare una vera e propria salvezza quando li andiamo a riciclare e a riutilizzare in diverse maniere dandogli una nuova vita. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo. Spesso, quando acquistiamo un, ci dimentichiamo completamente quello ““. È un passaggio che risulta anche normale per certi versi, ma non sappiamo che questi possono diventare davvero molto utili. Infatti, possono rappresentare una vera e propria salvezza quando li andiamo a riciclare e a riutilizzare in diverse maniere dandogli una nuova vita. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Vecchio smartphone: tutti i modi con cui possiamo andare a riutilizzarlo

Quello che forse non sappiamo è che possiamo tranquillamente fare a meno di navigatori GPS vari. Infatti, può essere maledettamente superfluo l’acquisto di questi dispositivi, in quanto lo smartphone può degnamente sostituirli. Dunque, questa è sicuramente una valida alternativa ai navigatori GPS, e sul mercato delle app ce ne sono molte che potrebbero farvi comodo. Google Maps è chiaramente la prima in assoluto a cui possiamo fare riferimento (la quale funziona anche offline), oppure abbiamo Waze, ottima per quando dobbiamo rilevare gli autovelox.

Avete bisogno di una radio portatile? C’è il vostro vecchio smartphone, sul quale potrete installare tranquillamente Spotify, oppure, se possedevate un Apple, usare Apple Music. Questi servizi, inoltre, funzionano anche in modalità offline.

Non c’è bisogno di acquistare la nuovissima sveglia tecnologica quando c’è il nostro vecchio e caro smartphone al servizio. Possiamo dire addio definitivamente alle sveglie tradizionali e, soprattutto, a tutte le volte che troviamo il nostro cellulare principale scarico quando ne abbiamo bisogno.

Ultimo consiglio molto utile, è quello di utilizzare il proprio vecchio smartphone per tenere traccia della nostra attività fisica. Possiamo farlo scaricando molto comodamente un’app che ci permette di fare ciò. Ce ne sono davvero tante sul mercato, basta cercare sugli appositi Store.