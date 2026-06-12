Persona 4 Revival e i grandi gdr del 2027: ecco tutte le uscite

Persona 4 Revival è uno di quei nomi che da soli bastano a far drizzare le antenne agli appassionati, e non è nemmeno l’unico. Il 2027 si profila come l’anno più ricco di sempre per chi ama i giochi di ruolo, con un calendario fitto e, cosa rara, perfettamente bilanciato tra le due grandi scuole del genere. Dopo il Summer Game Fest del 2026, ormai archiviato, sono emersi due periodi caldissimi per le uscite. Settembre e ottobre 2026 da una parte, febbraio e marzo 2027 dall’altra. Una scelta tutt’altro che casuale: i publisher, grandi e piccoli, hanno disseminato i loro lanci cercando di stare alla larga da Grand Theft Auto VI, atteso per il 19 novembre 2026.

Persona 4 Revival e i grandi gdr: i nomi già sul tavolo

Il 2027 parte forte a metà febbraio. P-Studio ha in programma il debutto di Persona 4 Revival, il remake dell’amatissimo Persona 4 Golden del 2012, fissato per il 18 febbraio. Stessa data in cui scatta l’accesso anticipato a Fable, il reboot firmato Playground Games che promette davvero bene. Una scelta obbligata per i fan, anche se le differenze stilistiche sono talmente nette da rendere il dilemma piuttosto semplice. I puristi del gdr occidentale voleranno ad Albion, i fedelissimi del jrpg torneranno dritti a Inaba. Nel mezzo si piazza Wo Long 2: Wings of Ember di Team Ninja, molto più orientato all’azione, con una finestra di lancio collocata tra fine febbraio e inizio marzo.

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E siamo solo all’inizio. Due grandi epopee fantascientifiche apertamente ispirate a Mass Effect, EXODUS di Archetype e The Expanse: Osiris Reborn di Owlcat Games, dovrebbero arrivare quasi spalla a spalla. La prima è prevista per gli inizi del 2027, probabilmente marzo, mentre la seconda punta alla primavera, forse aprile o maggio. Entrambe sembrano in ottima forma e faranno la gioia di chi sente la mancanza della saga sci-fi di BioWare. Sempre in primavera arriva un altro pezzo grosso, Final Fantasy VII Revelation di Square Enix, capitolo conclusivo di una trilogia remake che è costata dieci anni di lavoro. I fan stanno già contando i giorni per pilotare l’aeronave Highwind ed esplorare quel mondo aperto enorme, con un endgame che gli sviluppatori promettono tosto e in grande stile.

Il terzo trimestre dovrebbe portare Hunter: The Reckoning – Deathwish, action gdr ambientato nell’universo cupo di World of Darkness. Meno hype degli altri, certo, ma con un’idea rara: un protagonista quasi sempre sottopotenziato rispetto ai mostri che si trova davanti. Lo sviluppatore Teyon ha già dimostrato di saperci fare con Terminator: Resistance e RoboCop: Rogue City, quindi attenzione a questa mina vagante. A chiudere il quadro ci sono tre colossi. Clockwork Revolution di inXile, gdr steampunk in prima persona ispirato al classico Arcanum; Xenoblade Genesis, nuovo capitolo della saga Nintendo di Monolith Soft; e The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, terza espansione a sorpresa sviluppata da CD Projekt RED insieme a Fool’s Theory.

Le incognite che pesano

Quelli citati basterebbero già a riempire un anno intero, ma potrebbero non essere gli unici. Nei prossimi mesi qualcuno potrebbe spuntare fuori, e parliamo di pesi massimi. Il 2027 è da tempo nel mirino di The Elder Scrolls VI di Bethesda e di The Witcher IV di CD Projekt RED. Il primo è entrato ufficialmente in produzione ad agosto 2023, mentre Starfield stava chiudendo i battenti; il secondo è stato dichiarato in piena lavorazione più di un anno dopo.

Pur avendo visto un filmato tecnico su Unreal Engine 5 di The Witcher IV e nulla di concreto su The Elder Scrolls VI, dato lo scarto temporale e l’arrivo dell’espansione Songs of the Past, il titolo Bethesda sembra avere più chance per un lancio a fine 2027. Sul fronte giapponese, i rumor parlano di un possibile arrivo di Persona 6 e magari anche di Kingdom Hearts IV. E per chi ama i sistemi profondi e la libertà d’azione, occhio a WolfEye Studios. Il loro ambizioso action gdr retro fantascientifico, con elementi da immersive sim, potrebbe materializzarsi nel 2027. Di tempo ne è passato parecchio, visto che Weird West è uscito a marzo 2022, e ora hanno alle spalle il publisher NEOWIZ.

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