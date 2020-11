Dopo il Black Friday, non si fermano le promozioni di Sky. Anche in vista dell’ultimo mese dell’anno, la pay tv satellitare ha delle occasioni speciali da elargire al suo pubblico. In linea con la grande tradizione, le migliori iniziative di Sky restano quelle per i nuovi utenti che attivano un piano di visione per il satellitare. Tuttavia, importanti promozioni ci sono anche per gli abbonati più fedeli.

Sky, anche a Dicembre grandi occasioni per tutti gli abbonati fedeli

Al fine di valorizzare il proprio abbonamento, i clienti Sky sono inviati ad iscriversi sulla piattaforma Extra. Una volta accertata l’iscrizione è possibile beneficiare di tre offerte molto vantaggiose.

In pole position vi è l’iniziativa di Sky legata al nuovo servizio di telefonia, Sky WiFi. I clienti che hanno una regolare sottoscrizione alla pay tv potranno al tempo stesso scegliere un piano per la Fibra Ottica. Gli abbonati da almeno un anno avranno diritto a tre mesi gratuiti, mentre tutti coloro che hanno ben sei anni di maturata fedeltà potranno beneficiare di sei mesi gratis per la Fibra.

Importante vantaggio ci sarà poi anche per la dotazione di Sky Q. I clienti che hanno già un ticket attivo per i canali pay avranno la possibilità di acquistare il decoder di nuova generazione al prezzo di 29 euro.

Infine, l’ultima occasione è legata al ticket Intrattenimento Plus. Sulla base dei nuovi listini, il primo mese del pacchetto che include un account di Netflix sarà a costo zero per gli abbonati da almeno un anno.