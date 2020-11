Il lancio di OnePlus 9 è atteso per il mese di marzo, in anticipo rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni. Alcuni render pubblicati in Rete in queste ultime ore ci permettono già di guardare da vicino il prossimo smartphone di casa OnePlus, che si aggiungono a quelli diffusi la scorsa settimana.

Questa volta, i render in questione sono stati realizzati da Let’s Go Digital e Concept Creator, che hanno lavorato insieme per dei concept molto più realistici del prodotto.

OnePlus 9, dei nuovi render mostrano da vicino il prossimo smartphone

Viene confermato il layout della fotocamera esterna, molto più simile a quello della serie 8T e Nord N che a quello di OnePlus 7 Pro e 8 Pro. Osservando da vicino, possiamo notare due grandi sensori accompagnati da due obiettivi più piccoli. Sappiamo che il modulo fotocamera includerà una grandangolare, una ultra-grandangolare ed un teleobiettivo, ma la funzione della quarta camera è ancora sconosciuta. Lo schermo avrà una diagonale da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento – probabilmente – aumentata a 144 Hz. I render di OnePlus 9 mostrano uno schermo piatto.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro saranno alimentati dal nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 875, la cui ufficializzazione dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. A bordo ci saranno almeno 8 GB di RAM mentre, per quanto riguarda la batteria, il sistema di ricarica dello smartphone supporterà il Warp Charge a 65W. Nel video a seguire, potrete dare una prima occhiata al prossimo smartphone di casa OnePlus.

Queste sono tutte le informazioni di cui siamo in possesso riguardo OnePlus 9. Siamo certi che nelle prossime settimane giungeranno nuovi aggiornamenti da condividere con voi!