Dalle informazioni disponibili, ci aspettiamo che l’LG Stylo 7 arrivi nel 2021. Finora, ci sono pochissime informazioni su questo device. Tuttavia, 91mobiles ha recentemente rilasciato alcuni rendering basati su CAD dell’LG Stylo 7.

Secondo il rapporto, i rendering provengono da fonti affidabili. Questi rendering mostrano il design completo del prossimo device, che sarà dotato di un insolito pannello posteriore. A quanto pare, la parte anteriore dello smartphone utilizzerà uno schermo con uno foro nella parte superiore del display.

LG Stylo 7: ecco i primi rendering

Come si può vedere dalla foto, questo smartphone utilizzerà uno schermo piatto e la dimensione del display sarà di 6,8 pollici. Sul retro, questo dispositivo ha un design unico, che include una fotocamera quadrupla (disposizione verticale) e uno stilo. Lo stilo può essere estratto e inserito sul fondo. Tuttavia, non ci sono informazioni sul materiale di costruzione posteriore.

Il riconoscimento delle impronte digitali dello smartphone si trova sul lato destro. Sul lato sinistro, c’è uno slot per scheda SIM, un pulsante del volume e un pulsante dedicato. Lo smartphone avrà un jack per cuffie dedicato da 3,5 mm, una porta USB di tipo C per la ricarica e altoparlanti inferiori. Infine, la fonte afferma che le dimensioni di LG Stylo 7 saranno 170,6 mm × 77 mm × 8,6 mm. Al momento, il tempo di rilascio e altre informazioni sulla configurazione di LG Stylo 7 sono ancora sconosciuti.

Ricordiamo che l’LG Stylo 6 è stato rilasciato a marzo 2020 e costa € 219,99. Tuttavia, sembra che lo Stylo 7 sarà significativamente diverso dallo Stylo 6 anche se non abbiamo ancora conferme ufficiali. Speriamo che la società presenti un evento in cui mostri il device tanto atteso.