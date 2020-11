Il lancio di PlayStation 5 è stato un successo incredibile per Sony. Tutto lo stock iniziale previsto dal produttore è andato esaurito. Se non rientrate tra i fortunati utenti che sono riusciti ad acquistare la console il giorno di lancio, allora siete costretti ad aspettare ancora.

Infatti, al momento non è possibile trovare una PlayStation 5 disponibile su nessuno store. Inoltre, bisogna considerare che Sony ha deciso di vendere la propria console esclusivamente online. Questa scelta è stata presa per tutelare i giocatori ed evitare di farli accalcare nei negozi per accaparrasi la console next-gen.

Ma la situazione potrebbe presto cambiare. Sony ha pubblicato un post sul proprio account Twitter che indica come la situazione potrebbe evolvere presto. Nonostante la domanda per acquistare PlayStation 5 sia senza precedenti, il produttore cercherà di venire incontro alle esigenze degli utenti.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

