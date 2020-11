Xiaomi palesa ancora una volta la sua intenzione di dar vita a uno smartphone pieghevole innovativo capace di tener testa ai rivali. Di recente, infatti, è emerso in rete un nuovo brevetto che mostra un dispositivo dalle dimensioni particolarmente ampie, che ricorda molto il già noto Samsung Galaxy Z Fold 2, e dotato di una fotocamera pop-up.

Xiaomi brevetta un nuovo pieghevole: display ampio e fotocamera pop-up!

Il brevetto a cui si fa riferimento si presenta come molto simile a quanto emerso di recente. Il documento depositato da Xiaomi mostra infatti uno smartphone pieghevole particolare per la presenza di un display molto ampio tanto da offrire, quando aperto, una superficie dalle dimensioni pari a quelle di un tablet. A differenza di quanto già brevettato, Xiaomi in questa occasione dota il dispositivo di una fotocamera pop-up.

Lo smartphone appare infatti dotato di un display frontale del tutto privo di sezioni dedicate alla fotocamera poiché questa emerge dalla parte superiore soltanto quando necessario. Xiaomi offre così la possibilità di sfruttare uno schermo privo di interruzioni.

Il documento non svela particolari informazioni sulle specifiche tecniche emerge soltanto un comparto fotografico frontale costituito da due sensori e un modulo fotografico posteriore costituito da tre sensori. E’ possibile notare, inoltre, la presenza di alcuni tasti fisici situati sui lati dello smartphone.

Non sappiamo se il dispositivo in questione verrà mai dato alla luce da Xiaomi ma siamo sicuri che emergeranno presto nuove informazioni relative alla creazione di uno smartphone pieghevole che potrebbe dimostrarsi realmente in grado di spiazzare la concorrenza.