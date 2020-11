Xiaomi ormai da tempo palesa la sua volontà di inserirsi all’interno del mercato degli smartphone pieghevoli. A riguardo sono state diffuse in rete numerose indiscrezioni dalle quali è stato possibile conoscere i brevetti depositati dall’azienda; e di conseguenza quelle che potrebbero essere le sue intenzioni. In base alle ultime novità trapelate, infatti, è possibile suppore che l’azienda potrebbe essere quasi pronta al lancio del suo primo smartphone pieghevole.

Xiaomi: emergono alcune novità sul primo smartphone pieghevole del colosso cinese!

Il periodo nel quale il colosso potrebbe procedere con la presentazione del suo primo smartphone pieghevole non è stato ancora reso noto. L’attesa però potrebbe essere più breve del previsto. Di recente, infatti, è emerso in rete il nome in codice dietro il quale potrebbe nascondersi il dispositivo in questione. Al nome, cetus, sono state affiancate alcune caratteristiche che potrebbero quindi far riferimento allo smartphone pieghevole di Xiaomi.

Seppur scarse le informazioni a cui si fa riferimento permettono di avanzare ipotesi secondo le quali l’azienda potrebbe creare un dispositivo capace di competere senza alcun problema con i principali rivali del settore.

Lo smartphone, infatti, dovrebbe montare un processore Snapdragon; e potrebbe attirare l’attenzione del pubblico per la sua fotocamera. Le ultime notizie, infatti, ritengono possibile la presenza di una fotocamera con sensore principale da 108 megapixel.

Come già anticipato le informazioni note sono ancora poche. Non siamo ancora a conoscenza di quella che potrebbe essere la data di presentazione dello smartphone né dei dettagli che potrebbero caratterizzarlo. Presto, però, emergeranno sicuramente parecchie novità.