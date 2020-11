CoopVoce a sorpresa lancia l'offerta da 50GB ad un prezzo record

Come CoopVoce in questo momento esistono veramente poche realtà in grado di insidiare colossi del calibro di Tim e Vodafone. Questo, che è un gestore di tutto rispetto nell’ambito virtuale, sta diventando sempre più influente anche ascoltando il parere degli utenti. Secondo quanto riportato durante gli ultimi anni, il provider in questione sarebbe cresciuto in maniera esponenziale cambiando anche strategia.

Se prima infatti CoopVoce affidava tutto a promozioni con pochi contenuti e con prezzi bassi, adesso gli stessi contenuti sono aumentati a dismisura. La qualità in termini di ricezione sembra essere una delle migliori almeno notando le recensioni del pubblico, il quale determina il provider di Coop come il più affidabile. Sul sito ufficiale poi è arrivata la nuova ChiamaTutti TOP 50, offerta che include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è ancora una volta uno dei più interessanti: solo 9,50 € al mese e per sempre.

CoopVoce: arriva l’aumento della potenza con nuove infrastrutture, il gestore si prepara al salto di qualità

Non solo offerte ma anche un piano per la crescita. In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.