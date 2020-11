Anche gli smartphone pieghevoli potrebbero presto conoscere una loro versione economica e Samsung potrebbe già essere a lavoro sulla creazione di un dispositivo low cost al momento noto come “Samsung Galaxy Z Flip Lite”. L’idea sembra essere quella di voler dar vita a un nuovo dispositivo che costituisca una variante low cost dell’omonimo pieghevole attualmente in mercato. Il colosso potrebbe così allargare il suo pubblico rendendo disponibili anche gli smartphone pieghevoli a un costo più accessibile.

Samsung Galaxy Z Flip Lite con UTG: emergono le prime indiscrezioni!

La possibilità che Samsung possa creare uno smartphone pieghevole economico rispetto agli attuali modelli è oggetto di indiscrezioni ormai da tempo ma adesso il progetto sembra ricevere piccole conferme. Il dubbio principale, emerso dalle notizie diffuse in rete fino ad ora, riguardava la scelta del colosso di creare una versione low cost del suo Galaxy Z Fold o Galaxy Z Flip: il quesito sembra avere adesso una risposta. Negli ultimi giorni è emerso infatti il tweet del noto leaker Ross Young, secondo il quale avremo modo di conoscere il nuovo Samsung Galaxy Z Flip Lite con UTG, cioè dotato della tecnologia recentemente ideata da Samsung per porre rimedio alla fragilità dei display dei dispositivi pieghevoli.

Le informazioni in merito alle specifiche di quello che potrebbe essere uno dei prossimi smartphone pieghevoli di casa Samsung sono ancora scarse. Non conosciamo infatti quelli che potrebbero essere i dettagli ma presto potrebbero emergere varie indiscrezioni dalle quali sarà possibile carpire le prime novità. Attualmente quanto noto fa riferimento esclusivamente a informazioni che non hanno ricevuto conferma da parte del colosso.

Dunque, è opportuno non dar per scontate le novità diffuse in rete poiché potrebbero non rispecchiare la realtà. Resta comunque alta la probabilità di poter assistere più o meno presto alla presentazione del dispositivo tanto vociferato.