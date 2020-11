Samsung ha recentemente attivato, con validità fissata fino al 22 novembre, una promozione assolutamente speciale che permetterà a tutti i consumatori di acquistare un Galaxy Z Fold 2 o uno Z Flip a prezzi decisamente scontati.

Per ottenere il buono del valore di 500 euro non sono necessarie operazioni particolari, basterà infatti collegarsi al sito ufficiale Samsung, oppure accedere all’applicazione Samsung Members, e copiare il codice alfanumerico visualizzato al suo interno.

A questo punto, l’acquisto potrà essere completato sull’e-commerce ufficiale, inserendo il suddetto coupon prima di completare l’ordine, oppure presentandolo sottoforma di codice a barre nel punto vendita selezionato.

Samsung: spettacolare promozione per l’acquisto dei nuovi foldable

Indipendentemente dalla strada che l’utente deciderà di intraprendere, lo sconto finale non cambierà, corrisponderà appunto a 500 euro scalati immediatamente sullo scontrino in oggetto, non sarà sottoforma di rimborso successivo o di buono sconto da utilizzare in un secondo momento.

Quanto scritto sino ad ora è da ritenersi valido solamente per l’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, il nuovo device con display flessibile di terza generazione, in grado di combinare rifiniture di alta qualità con funzionalità intuitive per un’esperienza complessivamente di altissimo livello, oppure del Samsung Galaxy Z Flip, il piccolo terminale che si ripiega su sé stesso, partendo da un ampio display da 6,7 pollici.

Per maggiori informazioni consigliamo il collegamento al sito ufficiale dell’azienda, ricordando ad ogni modo che la campagna promozionale è valida ovunque in Italia solo ed esclusivamente fino al 22 novembre 2020 e che lo sconto verrà applicato immediatamente sullo stesso scontrino, non in un secondo momento.