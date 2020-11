Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, sembra che il sodalizio tra Huawei e Honor sia giunto al termine. La notizia della vendita del sub-brand circola in rete da qualche settimana ormai, ma in queste ore si sta rafforzando l’ipotesi che la transazione sia ormai conclusa.

La fonte di questa notizia è la testata Diankeji e immediatamente la storia è stata ripostata su Twitter. L’acquisto, secondo la fonte, è stato concluso da una joint venture in cui sono confluiti sia una società di investimento che alcuni brand Cinesi legati al mondo della telefonia.

Il valore della transazione è stimato per 100 miliardi di yuan, pari a circa 15 miliardi di dollari. L’intera proprietà di Honor è pronta a passare di mano da Huawei a questa joint venture che sembra avere piani strategici ben definiti.

According to sources, Huawei has sold Honor smartphone unit to a newly established state-owned JV, aiming for an IPO in 3 years.

The prerequisites of the acquisition is that the new company can buy and use 5G chips. An official announcement of the deal will be made around Nov 20. pic.twitter.com/KipBu3SotR