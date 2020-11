Gli utenti Vodafone sono letteralmente entusiasti di avere la possibilità di accedere ad una promozione assurda, un’ottima occasione per attivare 100 giga di traffico dati ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Coloro che potranno accedere alla Special Unlimited, infatti, avranno la possibilità di approfittare di un bundle quasi mai visto prima, nello specifico sono da considerarsi inclusi 100 giga di traffico dati in 4.5G (con velocità massima di navigazione pari a 600Mbps in download), passando anche per minuti illimitati da utilizzare per chiamare chiunque si desideri, per finire poi con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono precedentemente registrati sul territorio italiano.

Il suo prezzo fisso non appare essere particolarmente elevato, corrisponde a 9,99 euro al mese, da versare necessariamente tramite il credito residuo della SIM che l’utente sarà costretto ad acquistare, e sulla quale dovrà poi portare il proprio numero di telefono.

Vodafone: la promozione è unica nel suo genere

Le limitazioni alle spalle della suddetta esistono e possono essere molto pericolose, infatti il cliente si ritrova a potervici accedere solo con portabilità da Iliad o da un MVNO (sono esclusi i soliti semivirtuali, quindi Tiscali, CoopVoce, Very Mobile, ho.Mobile o Kena Mobile), previo pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

L’acquisto deve essere presentato nei punti vendita e, salvo contatto diretto da parte di Vodafone, non potrà essere raggiunto da nessun altro. Da segnalare la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, non vengono posti limiti alla permanenza come clienti aziendali.