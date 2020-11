Iliad anche in questo mese di Novembre conferma in gran parte la sua strategia commerciale. Il provider francese d’altronde continua a far breccia tra il pubblico, grazie a due iniziative low cost molto valide come la Giga 40 e la Giga 50. Il successo dell’operatore nasce ovviamente dall’unione tra prezzi molto bassi e soglie di consumo vantaggiose. Oltre a questo schema già collaudato, Iliad mette a disposizione degli utenti anche tre servizi a costo zero.

Iliad, le ricaricabili Giga 50 e Giga 40 ed i tre servizi gratis

Uno dei punti di forza delle ricaricabili di Iliad sta nella presenza delle telefonate gratuite verso i paesi esteri. I clienti, senza distinzione dalla propria ricaricabile di riferimento, potranno quindi comunicare con amici e parenti in Europa e nel mondo senza vincoli e senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo mensile. La lista delle nazioni per le chiamate a costo zero prevede ben sessanta paesi.

La seconda grande novità che Iliad ha introdotto con le sue promozioni riguarda la segreteria telefonica. Il provider francese si differenzia in maniera netta da TIM, Vodafone e WindTre proprio per le registrazioni in segreteria. L’ascolto delle registrazioni sarà completamente a costo zero.