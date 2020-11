Le speranze di vedere una nuova versione di Xperia 10 Plus sono definitivamente sparite. Sony infatti ha confermato che non è in progetto la realizzazione di un Xperia 10 II Plus. Stando alle indiscrezioni trapelate online, il motivo è da imputare ad una precisa scelta da parte del produttore nipponico.

Sony infatti vorrebbe che tutti i nuovi device della famiglia Xperia supportino il 5G. Questa visione per il futuro del brand ha portato alla cancellazione dei progetti in fase di considerazione. In ogni caso, il device non sembrava nei piani dell’azienda in quanto nessun rumor ne ha parlato fino ad ora.

Xperia 10 II Plus non si farà

L’unico elemento su cui basarsi era un misterioso device avvistato presso gli uffici delle EEC. La certificazione di questo dispositivo risale al 31 luglio 2020 e mostra soltanto il numero di modello XQ-AQ52/53. I leaker hanno associato il dispositivo a Xperia 10 II Plus, ma da allora non si sono avute più notizie.

Bisogna anche considerare che, Xperia 10 Plus è stato presentato durante il Mobile World Congress del 2019. Per rispettare la distanza di un anno tra una generazione e l’altra, un eventuale successore doveva arrivare nel periodo del MWC 2020. Anche tenendo conto dell’emergenza sanitaria che ha causato la cancellazione dell’evento, Sony avrebbe potuto dare maggiori informazioni in questi mesi.

Sony ha annunciato a febbraio Xperia 1 II e 10 II ma senza nessun riferimento a Xperia 10 II Plus. Al momento Sony potrebbe star lavorando su Xperia 1 III e 10 III il cui lancio è previsto nel 2021. Al momento non si consono le specifiche dei due device ma soltanto che saranno rigorosamente compatibili con la connettività 5G.