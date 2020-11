Unieuro ripropone al pubblico italiano offerte davvero assurde, pensate esclusivamente per invogliare gli stessi ad effettuare acquisti nei vari punti vendita in Italia, distogliendone l’attenzione dalle dirette concorrenti del mercato nazionale.

Nell’attesa di conoscere la nuova campagna promozionale Unieuro, attiva in tutti i punti vendita, conosciamo da vicino il volantino online, ovvero i singoli sconti che risultano essere disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo caso, è importante ricordarlo, il cliente potrà fruire della spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro, ed in particolar modo avrà diritto ad un extra sconto del 5% applicato direttamente nel carrello.

Unieuro: il risparmio è alla portata di tutti

Tantissimi sono gli smartphone effettivamente in promozione, parliamo di oltre 400 versioni e colorazioni differenti, per questo motivo non riusciamo a raccogliere le singole offerte nel nostro articolo. Le migliori sono comunque rappresentate da Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 199 euro, Samsung Galaxy S10 Lite a 499 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro, Motorola One Fusion+ a 249 euro, Samsung Galaxy S20+ a 899 euro, Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pror a 254 euro, Oppo Reno 2 a 329 euro, LG K50 a 139 euro, Oppo A52 a 148 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Huawei P30 a 399 euro e tantissimi altri ancora.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare nella sua interezza direttamente a questo link, ricordando tutte le limitazioni discusse in precedenza.