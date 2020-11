MediaWorld inizia il mese di Novembre con il piglio giusto, proponendo al pubblico una lunga schiera di prodotti in fortissimo sconto, almeno rispetto al listino valido nel periodo corrente.

Tutte le offerte che andremo a descrivere nell’articolo, è importante ricordarlo, risultano essere valide in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda. La spedizione presso il domicilio non è gratuita, ciò sta a significare che l’utente sarà costretto a versare un piccolo contributo per richiedere la consegna a casa, indipendentemente dal livello effettivo di spesa raggiunta.

Scoprite le nuove offerte Amazon e ricevete gratis i codici sconto, grazie al nostro canale Telegram.

MediaWorld: queste sono le offerte che fanno risparmiare

Gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero tanti, la scelta di molti di noi ricade prima di tutto sull’Apple iPhone 11 da 128GB di memoria interna, in vendita a 724 euro. Non mancano ovviamente soluzioni legate al mondo Android, o più economiche, come Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 209 euro, Samsung Galaxy A51 a 259 euro, Galaxy A71 a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 269 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro, Samsung Galaxy S20 a 699 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Motorola Moto G8 Power Lite a 149 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 429 euro, Xiaomi Redmi 9A a 119 euro o similari.

Il consiglio è di sfogliare l’intera campagna direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo potrete godere di una visione d’insieme di tutti gli sconti. Ricordatevi tuttavia che di uno stesso modello potrebbero esistere versioni differenti, effettuate sempre una ricerca prima di completare l’acquisto.