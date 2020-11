Sembra che Resident Evil 3 potrebbe arrivare su Nintendo Switch dopo che è stato individuato un logo per una “versione cloud” del gioco survival horror. Nintendo ha recentemente annunciato che la console ora potrà far felici i possessori che vogliono giocare ai titoli Control e Hitman 3 tramite il cloud. Esso, in poche parole, ti consente di riprodurre in streaming il gioco su Nintendo Switch in remoto.

Sembra che il classico di Capcom potrebbe essere il prossimo, poiché sul sito Web è stato individuato un logo per il gioco. Com’era prevedibile, da allora è stato rimosso, ma la foto ha fatto il giro di internet ed ora sta incuriosendo i fan.

Resident Evil 3 sta vendendo bene in questo periodo

Anche l’azienda giapponese sta sperimentando l’idea da un po’ di tempo, con Resident Evil 7 e Assassin’s Creed Odyssey entrambi in arrivo sulla piattaforma tramite il cloud. Poiché Nintendo Switch non è in grado di fornire la potenza grafica di PS4 o Xbox One, il cloud gaming apre la strada al sistema per ricevere giochi tecnicamente più impressionanti. Ad esempio, in passato è stato introdotto The Witcher 3, un gioco che semplicemente non funzionerebbe sull’hardware più debole dello Switch.

Resident Evil 3 è un remake del classico zombi di Capcom, che ha debuttato nel 1999 su PSOne. Con una nuova grafica meravigliosa, controlli migliori e contenuti aggiuntivi, i possessori di Nintendo Switch avranno molto da divertirsi se il gioco arriverà davvero sulla piattaforma.

Ovviamente, lo streaming di un gioco tramite il cloud ha i suoi avvertimenti. Avrai bisogno di una connessione Internet veloce e affidabile e il ritardo di input a volte può essere un problema in titoli basati sulla velocità di reazione. Poiché Resident Evil 3 ha un ritmo più lento, tuttavia, questo non dovrebbe essere un problema.

Con PS5 e Xbox Series X destinati ad ampliare ulteriormente il divario tecnico, il cloud gaming potrebbe garantire che più giochi arrivino su Nintendo Switch nei prossimi anni, contribuendo a prolungare la durata del sistema.