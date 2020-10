Se ami collezionare trofei PlayStation, la PS5 ha una nuova funzionalità che renderà i tuoi momenti migliori più belli che mai. Condiviso da Greg Miller di Kinda Funny Games, la PS5 cattura uno screenshot dei tuoi risultati proprio come siamo abituati a fare su PS4. Tuttavia, ora salva anche una piccola clip che cattura quel momento speciale e inquadra lo screenshot all’interno di un sorprendente overlay.

Nell’overlay, oltre all’immagine scattata saranno presenti alcune informazioni, tra cui il tipo di trofeo guadagnato, la rarità ed il suo nome. Sebbene ciò sia una piccola caratteristica che potrebbe non piacere ad alcuni possessori di PlayStation, il raggiungimento di un trofeo platino o oro duramente guadagnato può certamente essere un momento di euforia.

PlayStation 5 nasconde anche altre funzioni

Sapere che sarai in grado di condividere il tuo gioco e lo screenshot del risultato ottenuto con tutto il mondo è certamente una buona notizia. I trofei PlayStation si sono evoluti da quando sono stati introdotti per la prima volta, alcuni anni fa, su PS3. La rarità dei trofei è una caratteristica importante, che mostra quanti giocatori hanno raggiunto un traguardo simile.

Il lancio di PlayStation 5 sul mercato avverrà in circa due settimane. La console includerà tante nuove funzioni, come la dettatura vocale, consentendo l’inserimento di testo per coloro che non sono in grado di digitare con una tastiera. Coloro che hanno problemi di udito, d’altra parte, possono digitare il loro messaggio per essere letto ad alta voce per i membri del gruppo. Insieme a Screen Reader per utenti ipovedenti e non vedenti, la PS5 garantisce che i contenuti testuali non diventino un ostacolo per godersi un gioco.